Ein Traktorfahrer ist am Montagabend zwischen Onolzheim und Jagstheim in einen Unfall verwickelt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 53 Jahre alter Traktorfahrer am Montag gegen um 20.50 Uhr mit seinem überbreiten Anbaugerät auf der Kreisstraße 2641 von Onolzheim in Richtung Jagstheim unterwegs. Dort kam ihm ein unbekanntes weißer oder silbernes Auto auf der Fahrbahnmitte entgegen, weshalb der Traktorfahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Dabei blieb er mit dem Anbaugerät an dem Holzmasten einer Telefonleitung hängen - dieser wurde umgerissen. Der entgegenkommende Autofahrer fuhr unbeirrt weiter. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. Hinweise auf das unbekannte Auto nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-222, entgegen.

