An einer Bushaltestelle in der Jagstheimer Hauptstraße wurde am Montagabend ein betrunkener Minderjähriger aufgefunden, der nicht mehr ansprechbar war. Offenbar hatte der 14-Jährige zusammen mit einem 15-jährigen Freund Alkohol getrunken und war anschließend kollabiert. Der 15-Jährige hatte daraufhin seinen Vater verständigt, der den Rettungsdienst rief. Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus. Eine Blutentnahme ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Woher die Jugendlichen den Alkohol hatten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

