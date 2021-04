Ein Schwelbrand in Lendsiedel hat am Karsamstag zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Der Kirchberger Kommandant Alexander Müller berichtet, dass die Feuerwehr zunächst von einem Dachstuhlbrand in einer Bäckerei in Lendsiedels Hauptstraße ausgegangen war. Gerade in einem dicht bebauten...