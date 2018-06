Gerabronn Betrunkener baut Unfall und flüchtet

Gerabronn / pol

Ein 52-jähriger Ford-Fahrer hat am Donnerstagabend bei Gerabronn einen Unfall gebaut. Er flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-Jähriger am Donnerstag gegen 23 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße kurz nach dem Ortsausgang von Michelbach in Richtung Dünsbach unterwegs. Dort geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw eines 46-Jährigen seitlich zusammen. Ohne anzuhalten, setzte er seine Fahrt fort.

Doch der Fahrer des Klein-Lkw reagierte blitzschnell: Er wendete und verfolgte den Ford. Der 52-Jährige fuhr in einen Teilort, stieg aus und verschwand in einem Wohnhaus, aus dem er kurze danach wieder herauskam. Die alarmierten Streifenpolizisten stellten fest, dass der Mann deutlich betrunken war. Ihm wurde Blut abgenommen. Einen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht beschlagnahmen, da der Mann keine Fahrerlaubnis besaß. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet - wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.