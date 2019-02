Geschwindigkeitskontrolle Autofahrer fährt bei Jagstheim 117 statt 70 km/h

Crailsheim / pol

Die Polizei hat am Donnerstagabend zwischen Crailsheim und Jagstheim mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, hat sie am Donnerstag von 21 Uhr bis 22.30 Uhr auf der B290 zwischen Crailsheim und Jagstheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In dem Bereich ist lediglich eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern erlaubt. Bei den Messungen, stellten die Polizisten insgesamt sieben Verstöße fest. Bei zwei davon war die Geschwindigkeit so hoch, dass die jeweiligen Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der Schnellste war mit 117 Stundenkilometern unterwegs und somit 47 Stundenkilometer zu schnell.

Das könnte dich auch interessieren: