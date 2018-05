Satteldorf Auto überschlägt sich: Frau schwer verletzt

Satteldorf / pol

Am Mittwochnachmittag hat eine 18-jährige Autofahrerin bei Satteldorf einen schweren Unfall gebaut.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-Jährige am Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Seat auf der Kreisstraße von Satteldorf in Richtung Bronnholzheim unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam sie mit dem Auto auf den rechten Seitenstreifen und übersteuerte beim Gegenlenken. Sie kam nach links von der Straße ab, der Wagen überschlug sich. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt, am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, unter anderem den Fahrer eines schwarzen Peugeots, der zur Unfallzeit in Richtung Satteldorf fuhr, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall, Telefon 07904/94260, zu melden.