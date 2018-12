Ellwangen Auto nimmt Traktor die Vorfahrt

Ellwangen / POL

Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Samstag die Vorfahrt eines Traktors übersehen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Eine 24-jährige Seatfahrerin hat am Samstag gegen 17.25 Uhr die Benedikt-Wagner-Straße in Richtung Röhlinger Straße befahren und wollte an der dortigen Einmündung nach links Richtung Neunstadt abbiegen. Sie blieb zunächst an der Haltelinie stehen und fuhr dann plötzlich los. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Traktorfahrers, welcher mit seinem Gespann - John Deere-Schlepper mit Güllefass-Anhänger - auf der Röhlinger Straße in Richtung Neunheim unterwegs war. Der Schlepperfahrer wich auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs aus, konnte aber trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Traktor über die Fahrerseite auf den Wagen auf und kam dort mit seinem rechten Vorderrad zum Stehen. Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 Euro.