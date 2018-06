Ellwangen Auto brennt auf Autobahn aus

Ellwangen / POL

Ein Autofahrer bemerkt Rauch im Fahrgastraum. Schnell steuert er die nächste Rastanlage Ellwanger Berge an.

Ein Toyota-Fahrer (69) war am Samstag, gegen 12.34 Uhr, auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs, als er kurz vor der Rastanlage Ellwanger Berge Rauch im Fahrgastraum bemerkte. Ihm gelang es noch, in die Einfahrt der Rastanlage zu fahren und aus seinem Wagen auszusteigen, bevor der Toyota vollständig in Flammen stand und in der Ausfahrt ausbrannte.

Bei einem Löschversuch zog sich der 69-Jährige leichte Brandverletzungen an den Beinen zu und musste durch Rettungskräfte behandelt werden. Die Feuerwehr Ellwangen, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz war, löschte den ausgebrannten Wagen ab. Der Schaden am Toyota und Teilen der Fahrbahndecke beträgt mehrere tausend Euro, schreibt die Polizei.