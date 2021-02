Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Passant am Montag gegen 10.30 Uhr einen Mann, der versuchte, an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Ansbach Kraftstoff aus mehreren Zapfsäulen auf den Boden zu schütten. Dabei gelang es diesem lediglich, einige wenige Tropfen zu verteilen. Als er versuchte, diese anzuzünden, sprach der Passant ihn an. Daraufhin flüchtete er.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ansbach führten sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch und konnten den 28-jährigen Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft unweit des Tatorts festnehmen. Dieser wiederum beleidigte Polizisten und griff sie später in der Dienststelle auch tätlich an.

Er wurde der Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung erließ. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.