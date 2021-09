Wie die Polizei mitteilt, kam es am Sonntag gegen 13 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm, in der Nähe von Ellenberg und Jagstzell, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach aktuellen Erkenntnissen waren daran zwei Autos und ein Motorrad beteiligt. Mehrere Personen wurden verletzt, davon zwei tödlich. Nähere Informationen zum Unfallhergang gibt die Polizei noch nicht bekannt.

