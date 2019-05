Themen in diesem Artikel Crailsheim

Ein 16-Jähriger versuchte, am Samstagabend vor der Polizei zu fliehen. Er hatte keinen gültigen Führerschein für seinen Roller.

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer hat am Samstagabend versucht unter Drogeneinfluss mit seinem frisierten Roller vor der Polizei zu flüchten. Die Flucht dauerte nur kurz, er verlor die Kontrolle über sein Zweirad und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto.

Einer Polizeistreife war um 22.45 Uhr in der Schönebürgstraße ein Roller aufgefallen, der stadtauswärts unterwegs war. Da an dem Roller keine Rückbeleuchtung eingeschaltet war, wollten ihn die Beamten anhalten und kontrollieren. Der 16-Jährige Fahrer beschleunigte jedoch und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Er flüchtete über den Pamiersring, die Werner-von-Siemens-Straße, Peter-Henlein-Straße und Goldbacher Straße stadtauswärts.

Rollerfahrer fährt auf Fahrradweg zurück Richtung Crailsheim

Am Ortsende fuhr der Roller zunächst in Richtung Goldbach, ehe er wendete und über einen Radweg wieder zurück in Richtung Innenstadt fuhr. An einem Kreisverkehr fuhr er in falscher Richtung und wollte über einen Bordstein auf dem Gehweg weiterfahren. Hierbei verlor er die Kontrolle, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Beifahrertüre eines entgegenkommenden Pkws. Der junge Mann stürzte und zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Er konnte nun vorläufig festgenommen werden. Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Beamten stellten fest, dass der Roller frisiert war, keine Haftpflichtversicherung bestand und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

