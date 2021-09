Ein 61-jähriger Daimler-Fahrer hat am Montag gegen 17.45 Uhr einen 66-jährigen Fahrradfahrer übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Der Autofahrer war auf einem Gemeindeverbindungsweg von Blaubach in Richtung Unterweiler unterwegs. An der Kreuzung zur K 2521 wollte er geradeaus fahren.