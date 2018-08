Crailsheim Vermisster 83-Jähriger wieder aufgetaucht

Crailsheim / pol/Götz Greiner

Der seit Montag vermisste 83-jährige Heimbewohner ist wieder da.

Angehörige bestätigen am Dienstagabend: Der 83-Jährige Heimbewohner ist wieder aufgetaucht. Demnach ist er in der Nähe von Bahngleisen in Crailsheim gefunden worden.

Der Mann ist ansprechbar und wird im Krankenhaus versorgt.

Anders als es am Anfang hieß, hat ein Angehöriger den Mann gefunden, nicht Feuerwehrleute. Allerdings waren Wehrleute aus Onolzheim dabei in der Nähe. Sie haben freiwillig bei der Suche geholfen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der an Demenz leidende Mann aus einem Seniorenwohnheim verschwunden.

Die Polizei schloss dabei nicht aus, dass der Vermisste nach Onolzheim oder nach Satteldorf-Gröningen zu seinen Verwandten beziehungsweise Bekannten unterwegs war.