Suchaktion 77-Jähriger vermisst und gefunden

Langenburg / pol

Am Mittwochnachmittag haben Polizisten in einer großen Suchaktion einen 77-Jährigen gesucht und am frühen Abend gefunden.

Ein Suchtrupp der Polizei hat einen seit Dienstagabend vermissten 77-Jähriger bei Unterregenbach lebend gefunden, teilten die Beamten mit. Bei einer groß angelegten Fahndung mit Polizeihubschraubern hatten zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Aalen nach dem Künzelsauer und seinem Wagen gesucht.

Gegen 15.30 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug des Vermissten im Straßengraben zwischen Falkenhof und Unterregenbach. Daraufhin suchten die Einsatzkräfte mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr die umliegende Gegend ab. In einem Steilhang in circa 80 Meter Entfernung zu dem abgestellten Pkw fand der Suchtrupp den Vermissten gegen 16.40 Uhr.

Gesuchter in „hilfloser Lage“

Der 77-Jährige befand sich in hilfloser Lage, war aber ansprechbar. Ein Notarzt versorgte den Mann. Daraufhin wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar war der 77-Jährige gesundheitlich angeschlagen und aufgrund dessen in die hilflose Lage geraten.

