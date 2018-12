WG-Krise in Musdorf 41-Jähriger schlägt und beraubt seinen Mitbewohner

Rot am See / pol

Mit Messer und Schlägen hat ein 41-Jähriger Betrunkener seinen 62-jährigen Mitbewohner in Musdorf bedroht. Dieser gab ihm deswegen seinen Geldbeutel mit 170 Euro Bargeld, Krankenkarte und EC-Karte und sein Smartphone. Das teilte die Polizei mit.

Betrunkener Angreifer flieht

Gegen 11.15 Uhr trafen sich die beiden im Flur des gemeinsam bewohnten Hauses. Dort bedrohte der jüngere den älteren mit einem Messer und schlug ihn dann mit der Faust ins Gesicht.

Mit seiner Beute floh der Angreifer. Gegen 13.30 Uhr wurde er am Bahnhof Rot am See festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war er „erheblich alkoholisiert“ und musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Die Ermittlungen dauern an.