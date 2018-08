Wanderung 25 Meter in die Tiefe gestürzt

25 Meter in die Tiefe gestürzt

Vellberg / POL

Auf dem Bühlertalwanderweg von Cröffelbach nach Vellberg sind zwei 59-jährige Schwestern am Samstag gegen 13 Uhr auf Höhe von Anhausen wegen der schlechten Bodenverhältnisse an einer Klinge ins Rutschen gekommen. Daraufhin stürzten die beiden rund 25 Meter in die Tiefe. Eine Wanderin zog sich dabei lebensgefährliche, die andere schwere Verletzungen zu.

Der Wanderweg ist in diesem Bereich unbefestigt und als schwierige Wegstrecke ausgeschildert, schreibt die Polizei. Die Rettung der abgestürzten Wanderinnen, die mit einer dritten Frau unterwegs waren, gestaltete sich sehr schwierig. Die Aktion erfolgte über den Fluss Bühler.

Zunächst wurden die beiden 59-Jährigen erstversorgt und dann jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungshubschrauber war ein Rettungswagen im Einsatz sowie die Feuerwehr Vellberg mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann.