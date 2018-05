Crailsheim / pol

Ein 24-jähriger Mann hat am Dienstag in einem Crailsheimer Laden eine Traube geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Dienstag um 18.50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in die Werner-von-Siemens-Straße in Crailsheim gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass ein 24-jähriger Kunde lediglich eine Traube genommen und verzehrt hatte. Der ermittelte Schaden dürfte bei etwa einem Cent liegen.