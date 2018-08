Brand 150 000 Euro Schaden am Morgen

Michelbach/Bilz / POL

In der Agnes-­Günther-Straße in Michelbach an der Bilz ist es am ­Sonntag gegen 7 Uhr zu einem Brand ­gekommen. Dieser brach im ­Dachgeschoss eines Hauses aus. Die Ursache ist ­bislang ungeklärt, schreibt die Polizei.

Die sechs Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Michelbach und Schwäbisch Hall, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 34 Kräften im Einsatz waren, brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Jedoch wurde das Dachgeschoss so stark beschädigt, dass das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist.

Die Polizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird der Schaden auf rund 150 000 Euro geschätzt. Neben den beiden Feuerwehren waren auch zwei Rettungswagen vor Ort.