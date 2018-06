Crailsheim / pol

Am Dienstagmorgen ist in Crailsheim ein hochwertiger Geländewagen gestohlen worden.

Am Dienstagmorgen wurde in der Jeremias-Bauer-Straße festgestellt, dass unbekannte Täter in der Nacht einen etwa ein Jahr alten schwarzen BMW X5 M mit dem amtlichen Kennzeichen CR-MS 7777 entwendet hatten. Der Wert des Fahrzeuges beträgt rund 100.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges unter Telefon 07951 480-0.