Menschen im Kinzigtal bei Offenburg konnten am gestrigen Vormittag ein skurrile, vielleicht auch beängstigende Beobachtung machen: Ein Zug rollte brennend und dampfend über die Gleise am Bahnhof Gengenbach – und das ohne Lokführer.

Zug brannte aus ungeklärten Ursachen, Lokführer ist unverletzt

Was war passiert? Ursprünglich mit einem Lokführer an Bord war ein Reparaturzug der Deutschen Bahn AG zwischen Haslach und Gengenbach auf der Schwarzwaldbahn unterwegs. Aus noch ungeklärten Ursachen fing die Lok Feuer. Die brennende Lok, die für Reparaturarbeiten an der Oberleitung eingesetzt wird, konnte auf einem Firmengleis südlich des Bahnhofes Gengenbach zum Stehen gebracht werden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Schwarzwaldbahn bei Gengenbach wurde für die Löscharbeiten der Feuerwehr komplett gesperrt.