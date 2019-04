Am Dienstagmorgen hat die Polizei einen brennenden Laster in Steinheim bei Heidenheim gemeldet.

Die Polizei Ulm hat am Dienstagmorgen einen brennenden Laster in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) gemeldet. Die Landstraße 1123 zwischen Zanger Kreisverkehr ist in Richtung Steinheim gesperrt. Gegen 8.15 Uhr sind die Einsatzkräfte wegen eines brennenden Lkws alarmiert worden.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

