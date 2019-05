Explosion in Rettenbach Polizei: Defekte Gasleitung verursachte die Explosion mit zwei Toten in einem Wohnhaus

In Rettenbach am Auerberg gab es am Sonntag eine schwere Explosion. Jetzt ist die Ursache bekannt: Eine Gasleitung war defekt. Ein 42-jähriger Vater und seine siebenjährige Tochter kamen bei der Explosion ums Leben.