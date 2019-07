Am Donnerstagvormittag ist in einem Gebäude, in der Königstraße in Stuttgart-Mitte, ausgebrochen. Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt.

Nach Polizeiangaben war das Feuer ganz in der Nähe des C&A-Gebäudes ausgebrochen. Deshalb wurde die Fußgängerzone in diesem Bereich weiträumig abgesperrt. Die Sperrung betraf auch die Busverbindung zwischen dem Rotebühl- und Eberhardplatz. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile gelöscht.

