Auf dem Parkplatz einer Eislaufanlage in Senden stand am Mittwochabend ein Auto in Flammen.

Laut Eilmeldung der Polizei greift das Feuer bereits auf andere Autos über. Einsatzkräfte sind vor Ort. Details zu Brandursache und ob Personen verletzt wurden, gab es vorerst nicht.

Weitere Infos in Kürze.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall B465 Schwerer Unfall zwischen Altsteußlingen und Ehingen – zwei Autos im Graben Auf der B465 zwischen Altsteußlingen und Ehingen hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Unfall ereignet, zwei Autos liegen im Graben. Das schreibt die Polizei in einer Erstmeldung.