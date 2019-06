In Durlangen im Ostalbkreis brennt seit der Nacht zum Donnerstag eine rund 20.000 Quadratmeter große Lagerhalle. Es ist wahrscheinlich, dass die Lagerhalle komplett abbrennt, wie ein Polizeisprecher am frühen Morgen sagte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Mehrere Menschen wurden sicherheitshalber aus angrenzenden Gebäuden geholt.

Brand in Durlangen: 129 Mann im Einsatz

In der Halle liegen nach den Angaben überwiegend Holz und Pappe, was die Löscharbeiten erschwert. Es wurden die Feuerwehren aus den Gemeinden Durlangen, Schwäbisch Gmünd, Mutlangen, Täferrot, Spraitbach, Ruppertshofen und Aalen alarmiert. Insgesamt waren 129 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten sollen laut Polizei noch bis in den Vormittag andauern. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

Das könnte dich auch interessieren:

Krokodile in Kirchheim unter Teck Krokodil-Alarm: Badeseen bei Kirchheim vorübergehend gesperrt Der Bereich um die Kirchheimer Bürgerseen ist aus Sicherheitsgründen derzeit gesperrt. Eine Spaziergängerin hatte am späten Abend des 18. Juni 2019 die mutmaßliche Sichtung von drei kleineren Krokodilen in einem Seen bei der Polizei gemeldet.