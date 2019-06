Großeinsatz in Konstanz: Wie die Polizei mitteilt, kam es am Samstagmittag gegen 11.40 Uhr auf einer neun Meter langen Motoryacht zu einer Explosion. Der Bootsführer hatte beim Anlegen an den Hafen Rauchgeruch festgestellt. Er, sowie seine Ehefrau und beiden Kinder verließen daraufhin sofort das Boot. Die Frau verletzte sich dabei am Bein. Kurz darauf explodierte die Yacht.

450 Liter Treibstoff an Bord

Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei, Wasserwacht und Rettungsdienst waren an der Unglücksstelle im Einsatz. An Bord befanden sich rund 450 Liter Treibstoff, der von der Feuerwehr abgepumpt werden soll. Ein Polizeihubschrauber war zur Luftbilddokumentation im Einsatz, ein Kran wurde zur Bergung des Havaristen angefordert.

Polizei vermutet technischen Defekt

Über Beeinträchtigungen für die Umwelt könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Auch die Schadenhöhe muss laut Polizei noch ermittelt werden. Die Ermittler gehen bisher von einem technischen Defekt aus.

