Unfall Biker fährt auf

Ulm / Swp

Ein Motorradfahrer streifte einen stehenden Ford, weil er ihn übersah.

Ein Motorradfahrer streifte am Donnerstag das Heck eines Ford und stürzte. Der 52-Jährige fuhr die Albert-Einstein-Allee entlang und übersah den Ford, der vor dem Berliner Ring wartete. Da der Motorradfahrer nicht rechtzeitig ausweichen konnte, kam es zum Unfall, bei dem er sich leicht verletzte. Auf rund 700 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden.

Hinweis der Polizei: Mehr als die Hälfte der Motorradfahrer, die 2017 in einen Verkehrsunfall verwickelt waren, haben den Unfall selbst verursacht. Die Polizei appelliert an die Motorradfahrer, besondere Vorsicht walten zu lassen. Denn mangels Knautschzone haben die Unfälle meist Verletzungen zur Folge. Von den 36 Verkehrstoten im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm waren immerhin neun mit motorisierten Zweirädern unterwegs. Deshalb setzt die Polizei von Frühjahr bis Herbst einen Schwerpunkt in der Kontrolle von Motorradfahrern, aber auch auf allgemeine Geschwindigkeitskontrollen. Und sie mahnt andere Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht. Denn Motorradfahrer werden ihrer schmalen Silhouette wegen häufig übersehen oder ihre Geschwindigkeit wird deshalb falsch eingeschätzt. „Deshalb lieber einmal mehr schauen, ob die Straße frei ist“, empfiehlt die Polizei.