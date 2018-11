Ludwigsburg Zwei versuchte Einbrüche

Ludwigsburg / bz

Am Donnerstag trieben bislang unbekannte Täter zwischen 7 Uhr und 22 Uhr im Amselweg in Eglosheim ihr Unwesen. Die Unbekannten machten sich an zwei benachbarten Wohnhäusern zu schaffen. In einem Fall versuchten die Einbrecher eine Terrassentür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Hierauf zogen sie vermutlich weiter und nahmen sich die Balkontür des Nachbargebäudes vor. Als diese ebenfalls standhielt, versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Doch trotz zahlreicher Versuche ließ sich das Fenster wohl auch nicht öffnen. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.