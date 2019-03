Ludwigsburg Zeugensuche: Streit im Linienbus

Ludwigsburg / bz

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon: (07142) 40 50, sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag, 3. März, gegen 16.45 Uhr eine versuchte Körperverletzung im Linienbus 551 beobachtet haben. Nachdem eine 59 Jahre alte Frau am Busbahnhof Helenenburgweg eingestiegen war, geriet sie mit dem 66-jährigen Busfahrer in ein Streitgespräch. Der Busfahrer soll während der Auseinandersetzung nach der Frau geschlagen haben. Zur besagten Zeit waren weitere Fahrgäste im Bus, die den Vorfall wahrgenommen haben müssten.