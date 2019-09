In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, wurde in der Burgenlandstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen ein VW Passat durch einen bislang unbekannten Täter zerkratzt. Das teilt die Polizei mit. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, unter Telefon (07141) 18 53 53, in Verbindung zu setzen.