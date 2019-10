Einen Schaden von etwa 3000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrer, der am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt war. Vermutlich touchierte der Unbekannte beim Einparken einen stehenden Audi, so die Polizei. Anstatt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, machte er sich davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei, Telefon (07142) 40 50, in Verbindung zu setzen.