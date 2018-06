Ludwigsburg Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg / bz

Ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern, machte sich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub, nachdem er am Dienstag, 19. Juni, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr in der Eduard-Spranger-Straße in Ludwigsburg-Eglosheim einen geparkten Ford beschädigt hatte. Der Ford war in Richtung der Peter-Eichert-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt und wurde vermutlich beim Rangieren beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, in Verbindung zu setzen.