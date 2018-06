Bietigheim-Bissingen / bz

In der Zeit zwischen Sonntag, 3. und Mittwoch, 13. Juni, haben bislang unbekannte Täter in Bietigheim in der Verlängerung der Grünwiesenstraße in Richtung Wald, im Bereich einer dortigen Hütte illegal Abfall entsorgt. Es handelt sich hierbei um Holz, Bauschutt, Satellitenschüsseln und leeren Zementtüten. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben.