Marbach Widerstand gegen Polizeibeamte

Marbach / bz

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt derzeit gegen einen 20 Jahre alten Mann, der am Donnerstagvormittag in der Kernerstraße Marbach am Neckar Widerstand gegen Polizeibeamte leistete. Die vier eingesetzten Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Bereits am Mittwochabend und am Donnerstag kurz nach 8 Uhr kam es zu zwei polizeilichen Einsätzen in der Kernerstraße, da der 20-jährige Syrer versuchte, Kontakt zu seiner Freundin und dem gemeinsamen Kind aufzunehmen. Da ihm dies jedoch nur in Begleitung einer Familienpflegerin gestattet ist, wurde er angewiesen, die Örtlichkeit zu verlassen. Gegen 10 Uhr stand der junge Mann wieder vor der Wohnungstür, klingelte energisch und schrie herum. Erneut alarmierte eine Verwandte der Freundin hierauf die Polizei. Nachdem die Beamten eingetroffen waren, versuchte ein Polizist, mit dem 20-Jährigen zu reden. Doch der Mann reagierte äußerst aggressiv. Als er vorläufig festgenommen werden sollte, wehrte er sich sofort heftig gegen die Polizisten. Er begann um sich zu schlagen, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Auch als er am Boden lag leistete er weiter heftige Gegenwehr, schrie und versuchte, die Beamten zu treten. Schließlich gelang es den Polizeibeamten dem Mann Handschließen anzulegen. Anschließend wurde der 20-Jährige in einem Krankenhaus ärztlich untersucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Freitagvormittag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Die Richterin erließ einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen, der derzeit noch eine Bewährungsstrafe verbüßt, setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.