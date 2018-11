Ludwigsburg / bz

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem im Gewerbegebiet in der Ohmstraße abgestellten Transporter. Aus dem Fahrzeug wurden eine Schleifmaschine, eine Flex sowie ein Staubsauger entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf 2000 Euro. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.