Feuer Weinberghütte abgebrannt

Ingersheim / bz

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Sonntagabend, 3. März, gegen 22.40 Uhr eine Weinberghütte im Gewann Wurmberg auf der Gemarkung Ingersheim in Brand und brannte vollständig nieder. Es handelte sich um ein 3x4 Meter großes Gartenhaus. Für die Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr Ingersheim mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, unter Telefon (07142) 40 50, in Verbindung zu setzen.