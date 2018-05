Asperg Vorfahrt missachtet

Asperg / bz

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 22. Mai, gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich Königstraße und Lehenstraße in Asperg ereignete. Eine 26 Jahre alte Fiat-Fahrerin befuhr die Lehenstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Königstraße einzubiegen. Sie übersah hierbei einen Rettungswagen, der in der Königstraße unterwegs war, und nahm dem 21-jährigen Fahrer die Vorfahrt. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.