Ludwigsburg Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg / bz

Vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln war ein 34-Jähriger am Mittwochabend in der Heimengasse in einem Volvo unterwegs, wo er gegen 21.10 Uhr in einen Unfall verwickelt wurde. Er fuhr in Richtung Freiberg am Neckar, als er in einer Linkskurve wohl die Kontrolle über den Wagen verlor. Der Pkw geriet rechts in den Grünstreifen und kippte anschließend auf die rechte Fahrzeugseite. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte, dass er Drogen konsumiert hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.