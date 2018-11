Ludwigsburg Verletzter Motorradfahrer

Ludwigsburg / bz

Am Samstag befuhr der 40-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke Honda gegen 14.47 Uhr die Mörikestraße in Ludwigsburg Richtung Stadtmitte. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Fahrer eines Pkw Opel die Mörikestraße Richtung Möglingen. Der Fahrer des Opels wollte dann nach links auf das Gelände eines Car-Wash Centers abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Fahrer des Leichtkraftrades über den Opel geschleudert und verletzte sich leicht. Zur Erstversorgung des Verletzten befand sich ein Rettungswagen mit zwei Helfern vor Ort. Durch diesen wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.