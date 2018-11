Bietigheim-Bissingen Verkehrsunfall ohne Verletzte

Bietigheim-Bissingen / bz

Am 9. November, gegen 16 Uhr ereignete sich in der Vorderen Schloßstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger LKW-Fahrer den LKW bergaufwärts zum Entladen geparkt hatte. Dieser war vermutlich nicht abgesichert und rollte abwärts zuerst an einer Hauswand entlang und verursachte hierbei Schaden am Geländer und an der Dachrinne. Im weiteren Verlauf rollte der LKW auf einen geparkten Mazda CX-3 und schob diesen auf einen dahinter geparkten Renault Clio. Schließlich wurde der LKW durch eine dortige Hauswand gestoppt und verursachte hier ebenfalls Schaden. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.