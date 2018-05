Freiberg Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Freiberg / bz

Am Dienstagabend, 29. Mai, gegen 21.20 Uhr, kam es auf der L1113 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der 22jährige Motorradfahrer befuhr mit seinem Kraftrad Honda die L1113 in Fahrtrichtung Ludwigsburg, die 75jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw Mazda die Straße Wamsäcker und beabsichtigte im weiteren Verlauf ebenfalls auf die Landstraße in dieselbe Richtung einzufahren. Sie übersah den nahenden Motorradfahrer und bog kurz vor diesem auf die L1113 ein. Durch die eingeleitete Notbremsung kam der Motorradfahrer ins Schlingern und fuhr auf das Heck des Mazdas auf. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit einem Notarzt und zwei RTW und die Polizei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.