Pleideslheim Verkehrsunfall mit 50 000 Euro Sachschaden

Pleideslheim / bz

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 06.45 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim ereignete.

Wie die Polizei verkündet hatte ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Autobahn aus Richtung Stuttgart kommend verlassen und wollte an der Kreuzung mit der Landesstraße 1125 nach links abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei, dass die Linksabbiegeampel rot zeigte und fuhr auf die L 1125 ein. In der Folge nahm er einem 42 Jahre alten Sattelzuglenker die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes abgewiesen. Der PKW krachte im weiteren Verlauf gegen einen Alfa-Romeo, der bei "rot" auf der Geradeausspur von Murr Richtung Pleidelsheim stand. Eine 43 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes und der Alfa-Romeo, der von einem 29 Jahre alten Fahrer gelenkt wurde, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der ankommende Verkehr polizeilich geregelt.