Hohe Geschwindigkeit Verkehrsrowdy unterwegs

Asperg / bz

Quietschende Reifen weckten am Dienstag, 22. Mai, kurz nach 0 Uhr einen Anwohner der Achalmstraße in Asperg. Hierauf begab sich der Zeuge an ein Fenster und sah hinunter auf die Straße. Kurz darauf bemerkte er, wie ein PKW mit hoher Geschwindigkeit unter erneutem Reifenquietschen von der Eglosheimer Straße kommend nach links in die Achalmstraße abbog. Das Fahrzeug kam hierbei von der Fahrbahn ab und streifte ein Verkehrszeichen. Ohne anzuhalten setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Währenddessen stieg ein 40-Jähriger in der Achalmstraße gerade aus seinem geparkten Fahrzeug aus. Hierbei bemerkte er, dass ein PKW auf ihn zugefahren kam. Als das Fahrzeug seine vermutlich überhöhte Geschwindigkeit nicht drosselte, ging der Mann zur Seite. Der PKW, bei dem es möglicherweise um einen dunklen Ford mit Ludwigsburger Kennzeichen gehandelt hat, fuhr trotzdem weiter. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon ( 07154) 1 31 30, nimmt weitere Hinweise entgegen.