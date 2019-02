Ludwigsburg Verkehrsrowdy bedroht Frau

Ludwigsburg / bz

Mit einem aggressiven Autofahrer bekam es am Montagabend eine Opel-Fahrerin auf der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu tun, teilt die Polizei mit. Die 31-Jährige hatte ihre sechs und elf Jahre alten Kinder an Bord und war kurz nach 21 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Innenstadt unterwegs.

Hinter ihr fuhr ein VW, an dessen Steuer ein 30 Jahre alter Mann saß. Vor der Unterführung der B 27 wollte sie nach rechts wechseln. Rechts neben ihr war ein weiterer Wagen unterwegs, der nach links wollte. Um ihn einscheren zu lassen, bremste die 31-Jährige. Trotz eines entgegenkommenden Lkw wurde sie in der Unterführung von dem 30-Jährigen überholt. Er scherte vor ihr wieder ein und machte eine Vollbremsung. Dies zwang die 31-Jährige scharf zu bremsen.

Damit nicht genug, stieg der 30-Jährige samt seinem 31 Jahre alten Beifahrer aus. Beide kamen zum Opel der Frau. Sie traten an die Türen heran, die jedoch verriegelt waren. Ohne Rücksicht auf die Kinder schlugen sie gegen die Fensterscheiben und beleidigten die Fahrerin. Zwischenzeitlich hatte sich bereits in beide Richtungen ein Stau gebildet. Die Polizei, Tel. (07141) 18 53 53, bittet um Zeugenhinweise.