Themen in diesem Artikel VW

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilt ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Montag zwischen 19 und 20 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen wohl mit einem VW eine Unfallflucht beging.

Zeugen beobachteten laut Polizei, wie ein VW-Fahrer einen Mercedes streifte, der auf einem Parkplatz im Bereich des Buchzentrums stand. Der Unbekannte soll sogar angehalten haben und ausgestiegen sein. Nachdem er den Sachschaden begutachtet hatte, sei er wieder in seinen Wagen eingestiegen und zügig davon gefahren. Die Fahrerin des beschädigten Mercedes stellte eine Notiz mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe fest. Die Nummer ist jedoch nicht vergeben, so die Polizei weiter. Der Fahrer des schwarzen VW Golf neueren Baujahrs soll etwa 19 Jahre alt sein. Er hat helle, kurze Haare und ist etwa 1,75 Meter groß. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt. Weitere Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer (07142) 4050 an das Revier in Bietigheim-Bissingen.