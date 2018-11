Freiberg / bz

Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwoch 7.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter in der Eichendorffstraße in Freiberg gegen einen Fiat. Die Höhe des Sachschadens am Fiat ist bislang noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Telefon (07144) 90 00, zu melden.