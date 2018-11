Bietigheim-Bissingen / bz

Ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 17.15 und 19.45 Uhr vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten VW in der Max-Liebmann-Straße in Bietigheim-Bissingen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, bittet um Zeugenhinweise.