Ludwigsburg Unfallflucht in Tiefgarage

Ludwigsburg / bz

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 09.10 Uhr und 09.30 Uhr an einem geparkten Pkw in der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäftes in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg-West.

Wie die Polizei mitteilt beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, zu melden. bz