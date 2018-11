Gemmrigheim / bz

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeugfahrer am Donnerstag auf einem Firmenparkplatz in Gemmrigheim verübte, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, nach Zeugen. Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Straße "Niedere Klinge" zu dem Unfall. Der Unbekannte touchierte das Heck eines geparkten Mercedes und machte sich anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.