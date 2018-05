Sachsenheim / bz

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagabend, 28. Mai, gegen 18.30 Uhr einen Fiat beim Ein- oder Ausparken an der gesamten linken Fahrzeugseite. Der Fiat war auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Bahnhofstraße geparkt. Aufgrund der gesicherten Spuren, könnte es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen roten Pkw handeln. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2000 Euro beziffert.